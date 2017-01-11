Пьяный водитель маршрутки изнасиловал юного кондуктора в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 11 января. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутки, которого обвиняют в изнасиловании девушки-кондуктора. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый избил и изнасиловал 21-летнюю девушку.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина надругался над своей жертвой днем 28 декабря в доме на улице Баумана. Потерпевшая дозвонилась до своего приятеля и назвала ему адрес, после чего тот прибыл за ней и вызвал полицейских. Подозреваемый был арестован, свою вину он при этом не признает.

Добавим, ранее под Самарой 41-летний мужчина спьяну изнасиловал 16-летнюю дочь. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.