Москва, 11 января. Британские ученые выяснили, почему полные люди больше предрасположены к запоям.

Как заявил Денис Бурдаков из Института Френсиса Крика в Лондоне, полные люди больше предрасположены к запоям. Он отметил, что употребление небольшой порции алкоголя перед приемом пищи возбуждает аппетит у человека.

Опираясь на этот факт, британские ученые провели эксперимент на мышах. Как выяснилось, алкоголь влияет на особые рецепторы в гипоталамусе, гормональном центре мозга. Эти рецепторы и отвечают за чувства голода организма, однако молекулы алкоголя никак не влияют на клетки, которые отвечают за чувство насыщения.

Таким образом, алкоголь вызывает ненастоящий голод у человека, заставляя его переедать.

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