FAN-TV Лента новостей
"Азов" пожаловался, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии
Новороссия

"Азов" пожаловался, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии

Сегодня 16:18
60

"Азов" пожаловался, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии

Донецк, 11 января. Бойцы нацбатальона «Азов» заявили, что власти ДНР задержали в Донецке женщину, которая является членом Национальной гвардии Украины.

Националисты заявили, что женщина является медиком одной из воинских частей Нацгвардии Украины и явилась в столицу Донецкой республики «по личным делам». «Азовцы» сокрушаются, что женщина может выдать ополченцам Донбасса военные секреты и подорвать боеготовность своего подразделения. Информацию о том, каким образом женщина пересекла линию разграничения и какие военные тайны может знать «медик», «Азов» не раскрывает. Возникают подозрения, что «медик» Нацгвардии была членом диверсионно-разведывательной группы и проникла на территорию ДНР с целью совершения теракта.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: ВСУ оставили без света пригород Ясиноватой, ДНР возродит село на границе с РФ

Сегодня 16:25
39

Ну, тупые: как демонизирующие Россию СМИ промывают мозги американцам

Сегодня 16:11
84

Конец мифу о диких азиатах: когда Россия вернется в состав ПАСЕ

Сегодня 15:41
244

Сирия сегодня: в Алеппо предотвращен мощный взрыв, САА атаковала ИГ в Дейр эз-Зоре, взятие Ракки

Сегодня 15:33
330

Прощальная речь Обамы: ждут ли нас девять дней, которые потрясут мир

Сегодня 15:28
144
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

После трагедии в Иркутске Роспотребнадзор арестовал более 500 тыс. литров опасной продукции

16:25

Новости Новороссии: ВСУ оставили без света пригород Ясиноватой, ДНР возродит село на границе с РФ

16:25

"Азов" пожаловался, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии

16:18

Трамп об американской разведке: Мы живем в нацистской Германии?

16:16

Скворцова рассказала, когда ждать пика заболеваемости гриппом в России

16:12

Ну, тупые: как демонизирующие Россию СМИ промывают мозги американцам

16:11

Археологи обнаружили древнеегипетское кладбище домашних животных

16:08

Москва подберет адвокатов для защиты россиян за границей

16:08

Пьяный водитель маршрутки изнасиловал юного кондуктора в Нижнем Новгороде

16:04

Ничего общего с Россией: Трамп прокомментировал слухи о связях с РФ

16:04

Трамп сорвался на крик в Twitter, комментируя «российский компромат»

16:04

Новый вид китайских гиббонов назвали в честь Люка Скайуокера

15:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
После трагедии в Иркутске Роспотребнадзор арестовал более 500 тыс. литров опасной продукции
Читать
Закрыть