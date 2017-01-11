"Азов" пожаловался, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии

Донецк, 11 января. Бойцы нацбатальона «Азов» заявили, что власти ДНР задержали в Донецке женщину, которая является членом Национальной гвардии Украины.

Националисты заявили, что женщина является медиком одной из воинских частей Нацгвардии Украины и явилась в столицу Донецкой республики «по личным делам». «Азовцы» сокрушаются, что женщина может выдать ополченцам Донбасса военные секреты и подорвать боеготовность своего подразделения. Информацию о том, каким образом женщина пересекла линию разграничения и какие военные тайны может знать «медик», «Азов» не раскрывает. Возникают подозрения, что «медик» Нацгвардии была членом диверсионно-разведывательной группы и проникла на территорию ДНР с целью совершения теракта.