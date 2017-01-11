Топилин уточнил сроки индексации пенсий и единовременной выплаты пенсионерам

Москва, 11 января. У российского правительства есть все ресурсы для того, чтобы сохранить социальные выплаты гражданам страны в 2017-2019 годах. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

Он напомнил, что в начале февраля 2017 года будет проведена индексация страховых пенсий на 5,4%. Кроме того, в январе будет завершена единовременная выплата пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

Как ранее сообщала Газета.Ru, эксперты Минтруда РФ рассчитывают на то, что в текущем году доходы россиян начнут расти.

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