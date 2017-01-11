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ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад
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    ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад

    15:47  11 Января 2017  /обновлено: 17:06  11 Января 2017
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    ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад в Афганистане

    Москва, 11 января. Запрещенные в России террористические организации ИГ* и «Талибан»* объявили друг другу «священную войну» — джихад. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на радио Mashaal.

    По данным издания, шеф полиции в провинции Гельменд Наби Джана Муллахейла заявил, что в распоряжении правоохранителей Афганистана оказались документы, которые подтверждают начало вражды между двумя террористическими группировками.

    Ранее в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что ИГ и «Талибан» ведут между собой вражду с 2014 года. Кроме того, есть подтвержденные факты столкновений талибов с боевиками ИГ в провинциях Забуль и Нангархар.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Кирилл Иванов
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