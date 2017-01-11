ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад в Афганистане

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Москва, 11 января. Запрещенные в России террористические организации ИГ* и «Талибан»* объявили друг другу «священную войну» — джихад. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на радио Mashaal.

По данным издания, шеф полиции в провинции Гельменд Наби Джана Муллахейла заявил, что в распоряжении правоохранителей Афганистана оказались документы, которые подтверждают начало вражды между двумя террористическими группировками.

Ранее в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что ИГ и «Талибан» ведут между собой вражду с 2014 года. Кроме того, есть подтвержденные факты столкновений талибов с боевиками ИГ в провинциях Забуль и Нангархар.

* Организация запрещена на территории РФ.