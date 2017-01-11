Ну, тупые: как демонизирующие Россию СМИ промывают мозги американцам

Американский Pew Research Center провел соцопрос, согласно которому большинство респондентов верят во «вмешательство» России во внутренние политические процессы США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Опрос проводился в период с 4 по 9 января. В нем приняли участие 1502 совершеннолетних гражданина США.

Согласно результатам, 88% опрошенных слышали заявления американских спецслужб о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы и атаках на Демократическую партию США.

Из них около 72% свято верят утверждениям или подозревают Москву во вмешательстве. Примерно 24% респондентов ответили, что Россия не может быть причастна к скандалу.

46% опрошенных согласны с введенными Соединенными Штатами антироссийскими санкциями. При этом 27% американцев сочли санкции слишком мягкими, а 24% - слишком жесткими.

93% демократов и 57% республиканцев заявили о вине Москвы в утечке секретной информации Демократической партии США. Однако ужесточение санкций поддержали лишь 37% демократов, и 35% республиканцев выступили за смягчение мер.

Только 29% назвали Россию «противником» Соединенных Штатов. Еще 44% считают РФ проблемой, но не более. 24% не считают РФ ни врагом, ни серьезной проблемой.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН, кандидат политических наук Виктория Журавлева в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, что ничуть не удивлена результатами последних опросов.

«Власть и пресса очень сильно настаивают на демонизации России. Нужно иметь очень сильное и независимое мышление, чтобы думать иначе, чем толпа. Вся раскрутка этой тематики направлена на то, чтобы создать негативный антироссийский фон, в котором новому президенту Дональду Трампу будет сложно что-то исправить. Потому что основная его надежда на изменения во взаимоотношениях с Москвой — это поддержка общественности. Если таковой не будет, то Трамп ничего не сможет изменить, — комментирует для ФАН Журавлева. — Думаю, что после инаугурации Трампа не стоит ожидать резкого спада антироссийской волны. Будет нагнетание, направленное не просто против России, а на самого Трампа — на подрыв его президентства. Некто нацелился на то, чтобы создать Трампу образ слабого лидера. Достанется и Трампу, и России».

Профессор ВШЭ, доктор юридических наук, эксперт по США Александр Домрин, напротив, считает, что люди прекрасно понимают — Россия не вмешивалась в выборы президента США.

«Конечно, в значительной степени американские СМИ работают как машина для промывания мозгов. Поэтому, естественно, что значительная часть населения Америки верит, что Россия вмешалась во внутренние дела США и, в частности, в избирательную кампанию. Я состою на многочисленных американских форумах в Facebook. Один из них — «Американцы за Трампа», и могу сказать, что вы не представляете, насколько подобные вбросы СМИ или администрации Барака Обамы, с одной стороны, вызывают смех,а с другой — озлобление, — говорит собеседник ФАН. — Потому что эти люди голосовали за Трампа, они понимают, что Трампа избрали благодаря им, а не каким-то русским на другом конце планеты Земля. Чем сильнее идет накат на Трампа, тем у его избирателей сильнее идет накат пророссийских настроений».