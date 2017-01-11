Новости Новороссии: ВСУ оставили без света пригород Ясиноватой, ДНР возродит село на границе с РФ

Новороссия, 10 января. В результате обстрела со стороны ВСУ остался без электричества один из пригородов Ясиноватой, власти ДНР приняли решение о восстановлении разрушенного в ходе боёв села около границы с РФ.

Глава ДНР распорядился начать восстановление разрушенного в ходе боёв села около границы с РФ

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко распорядился начать строительство новых жилых домов в селе Кожевня на границе с РФ взамен разрушенных в ходе боёв в 2014 году.

В ходе встречи с представителями Донбасской национальной академии строительства (ДонНАС) и архитектуры Захарченко отметил, что Кожевня станет первым поврежденным обстрелами ВСУ населенным пунктом в республике, который будет отстроен заново. Глава ДНР также пообещал, что вслед за Кожевней будут постепенно восстанавливаться и другие села и деревни.

В свою очередь специалисты академии представили главе республики детально разработанный план восстановления, согласно которому стоимость строительства одного дома составит порядка 3,8 млн рублей. Всего в населенном пункте планируется возвести 20 новых домов. Кроме того, план также учитывает необходимость прокладки новых коммуникаций и восстановления дорог. Ориентировочная стоимость работ составляет порядка 120 млн рублей.

Отмечается, что в восстановительных работах примут участие студенческие строительные отряды. Захарченко в свою очередь рекомендовал разработчикам плана учитывать при строительстве домов пожелания каждой конкретной семьи.

Напомним, что село Кожевня располагается в Шахтерском районе на северо-востоке ДНР в непосредственной близости от границы РФ. В результате боевых действий летом 2014 населенный пункт получил серьезные повреждения.

Пригород Ясиноватой остался без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ

Артиллерия ВСУ обстреляли во вторник вечером окраины города Ясиноватая в ДНР, в результате чего была повреждена линия электропередачи и остались без света жители поселка Красный Партизан. Снаряды также попали в здание железнодорожного депо. Об этом сообщило агентство ДАН со ссылкой на главу городской администрации Олега Моргуна.

Глава администрации пояснил, что местные власти приняли решение отключить подачу электричества в поселок во избежание возможных несчастных случаев, напомнив, что коммуникации уже были повреждены в результате обстрела в понедельник.

Сельские школы ЛНР получат 50 компьютеров

Сельские школы Луганской народной республики в январе получат 50 компьютеров, приобретенных за счет госбюджета и благотворительного фонда «Добролюбие». Об этом сообщил в среду глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Глава республики отметил, что программа оснащения школ начнется не с крупных городов, а с сел, где школьники лишены возможности работать с компьютером. Плотницкий отметил, что фонд «Добролюбие» оказывает властям республики поддержку в выполнении программы и готов ежемесячно вкладывать в проект около миллиона рублей.

Предприятия Луганска представят более 100 вакансий на ярмарке занятости

Предприятия города Луганска представят на ярмарке вакансий, которая состоится 17 января, более ста рабочих мест временного характера. Об этом сообщил Луганский Информационный Центр со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Кроме того, на ярмарке буду присутствовать представители предприятий, предлагающих актуальные вакансии на постоянное место работы. Соискатели должны будут иметь при себе паспорт, идентификационный код и трудовую книжку.

ЛНР и Абхазия реализуют ряд совместных проектов в 2017

Луганская народная республика и Республика Абхазия планируют реализовать в 2017 году ряд совместных проектов в социальной и гуманитарной сфере. Об этом сообщил председатель Республиканской организации профсоюза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль.

Профсоюзный деятель заявил, что предполагаемые проекты включают в себя в частности обмен студентами и учебными программами, а также выезд школьников и студентов в оздоровительные лагеря. Кроме того, Коваль рассказал о подготовке новой совместной программы в спортивной сфере.

Председатель профсоюзной организации также отметил, что ЛНР и Абхазия заложили в минувшем году основу для плодотворного сотрудничества, подчеркнув схожесть проблем, с которыми сталкиваются обе республики.