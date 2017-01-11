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«Адмирал» российского кино Хабенский отмечает юбилей
Общество

«Адмирал» российского кино Хабенский отмечает юбилей

Сегодня 15:50
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«Адмирал» российского кино Хабенский отмечает юбилей

Москва, 11 января. Сегодня известный российский актер Константин Хабенский празднует свой 45-летний юбилей. За долгие годы профессиональной карьеры ему удалось сыграть немало ярких ролей.

Одной из самых провокационных ролей празднующего сегодня день рождения Константина Хабенского стала роль циничного журналиста в фильме «В движении». Здвездность актеру принесла роль Антона Городецкого  в нетрадиционном для русского кино «Ночном дозоре» Тимура Бекмамбетова. Свежая работа Хабенского — папа в «Хорошем мальчике»— ученый-неудачник, который старается стать для подростка-сына авторитетом. Одной из самых сложных работ актера была роль в монофильме «Коллектор», посвященном деятельности неоднозначного сборщика долгов, пишет газета «Известия»

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Ирина Селезнева
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