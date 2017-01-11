Министр соцполитики отчитался о шокирующем уровне безработицы на Украине

Киев, 11 января. По оценкам украинского министерства социальной политики, за 2014 и 2015 год количество рабочих мест на территории Украины уменьшилось на три миллиона. Такую цифру озвучил в ходе доклада министр соцполитики Украины Андрей Рева.

По его словам, на сегодняшний день на Украине уровень занятости составляет ненамного больше 56% от общего количества трудоспособного населения.

«Из 26 миллионов человек трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день занятыми являются чуть больше 16 млн человек», — объявил Рева на заседании правительства.

Население Украины по оценкам 2016 года составляло менее 42,5 миллионов человек — таким образом, работают в своей стране не более 38% украинцев.

Между тем, за минувший год ситуация с занятостью на Украине значительно ухудшилась — за год работу потеряли еще около 2,5 млн украинцев. Ситуация с рабочими местами на Украине настолько плоха, что, по оценкам Федерации профсоюзов Украины, «как показал социологический опрос, 74% молодых людей готовы покинуть страну».