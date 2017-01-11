FAN-TV Лента новостей
Министр соцполитики отчитался о шокирующем уровне безработицы на Украине
Украина

Министр соцполитики отчитался о шокирующем уровне безработицы на Украине

Сегодня 15:48
48

Министр соцполитики отчитался о шокирующем уровне безработицы на Украине

Киев, 11 января. По оценкам украинского министерства социальной политики, за 2014 и 2015 год количество рабочих мест на территории Украины уменьшилось на три миллиона. Такую цифру озвучил в ходе доклада министр соцполитики Украины Андрей Рева.

По его словам, на сегодняшний день на Украине уровень занятости составляет ненамного больше 56% от общего количества трудоспособного населения.

«Из 26 миллионов человек трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день занятыми являются чуть больше 16 млн человек», — объявил Рева на заседании правительства.

Население Украины по оценкам 2016 года составляло менее 42,5 миллионов человек — таким образом, работают в своей стране не более 38% украинцев.

Между тем, за минувший год ситуация с занятостью на Украине значительно ухудшилась — за год работу потеряли еще около 2,5 млн украинцев. Ситуация с рабочими местами на Украине настолько плоха, что, по оценкам Федерации профсоюзов Украины, «как показал социологический опрос, 74% молодых людей готовы покинуть страну».

комментарии
Валентин Меликов
#андрей рева
Новости партнеров
Эксклюзив

Конец мифу о диких азиатах: когда Россия вернется в состав ПАСЕ

Сегодня 15:41
99

Сирия сегодня: в Алеппо предотвращен мощный взрыв, САА атаковала ИГ в Дейр эз-Зоре, взятие Ракки

Сегодня 15:33
148

Прощальная речь Обамы: ждут ли нас девять дней, которые потрясут мир

Сегодня 15:28
93

Беспокойный Север: откажется ли Трамп от вражды с КНДР

Сегодня 14:42
71

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Сегодня 14:36
254
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Адмирал» российского кино Хабенский отмечает юбилей

15:50

Ирак намерен увеличивать экспорт нефти

15:50

Глава Ростуризма рассказал Путину об увеличении турпотока в РФ

15:49

Министр соцполитики отчитался о шокирующем уровне безработицы на Украине

15:48

Надо приглядеться: изучение партнера влияет на развитие мозга человека

15:47

ИГ и «Талибан» объявили друг другу джихад в Афганистане

15:47

Конец мифу о диких азиатах: когда Россия вернется в состав ПАСЕ

15:41

Пожарный в Нижневартовске бросился в горящий дом ради спасения котенка

15:40

Сирия сегодня: в Алеппо предотвращен мощный взрыв, САА атаковала ИГ в Дейр эз-Зоре, взятие Ракки

15:33

Госдума одобрила в I чтении законопроект о декриминализации «домашних побоев»

15:32

Попова заявила о позитивных результатах борьбы россиян с гриппом

15:30

Плотницкий: Порошенко в отношении Донбасса занял позицию пастушка из старой притчи

15:29
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Адмирал» российского кино Хабенский отмечает юбилей
Читать
Закрыть