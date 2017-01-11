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Новый вид китайских гиббонов назвали в честь Люка Скайуокера
Весь мир

Новый вид китайских гиббонов назвали в честь Люка Скайуокера

Сегодня 15:58
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Новый вид китайских гиббонов назвали в честь Люка Скайуокера

Москва, 11 января. Новый вид приматов, населяющих тропические леса Юго-Западного Китая, зоологи-фанаты «Звездных войн» прозвали хулоками Скайуокера.

Официально этот вид гиббонов называется Hoolock tianxing. Его видовое имя в переводе с китайского означает «движение неба», поэтому ассоциация с фамилией героя «Звездных войн» (Skywalker) вполне очевидна.

На Земле водится всего порядка 200 особей «гиббонов Скайуокера». Их отличает от других видов хулоков особый узор на морде. Природа не наградила "Скайуокеров" белыми бровями и «бородой», пишет «Индикатор».

 

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Алексей Громов
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