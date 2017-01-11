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Археологи обнаружили древнеегипетское кладбище домашних животных
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Археологи обнаружили древнеегипетское кладбище домашних животных

Сегодня 16:08
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Египет

Каир, 11 января. Более десяти ранее неизвестных захоронений времен Древнего Египта, обнаружили археологи в регионе Джабаль эс-Сильсиля под городом Асуан на юге страны. Об удивительном открытии рассказал глава департамента древностей министерства по делам древностей Египта Махмуд Афифи.

«Найдено 12 захоронений, относящихся к Новому царству, главным образом к периоду правления фараона Аменхотепа Второго (правил в 1428–1397 годах до н.э.)», — сообщил Афифи.

В захоронениях много веков назад были погребены люди и домашние животные. Ученые уверены, что находка поможет многое узнать о медицине тех лет. Первые исследования показали, что у многих египтян, захороненных в Джабаль эс-Сильсиля, при жизни происходили переломы, с которыми достаточно успешно справлялись медики. На костях замечены также изменения, которые можно объяснить ежедневными большими физическими нагрузками.

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Таисия Григорьева
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