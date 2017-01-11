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Попова заявила о позитивных результатах борьбы россиян с гриппом
Общество

Попова заявила о позитивных результатах борьбы россиян с гриппом

Сегодня 15:30
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Попова заявила о позитивных результатах борьбы россиян с гриппом

Москва, 11 января. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ситуация с гриппом в текущем году складывается лучше, чем годом ранее, передает корреспондент Федерального агентства новостей Герман Парло.

«Если сравнивать с прошлым годом, когда в пики количество заболевших преодолевало 2 миллиона, сейчас интенсивность меньше, меньше тяжесть гриппа», — сказала Попова.

Говоря о важности правильного питания, она подчеркнула, что национальное питание часто подрывает здоровье.

«Главное — иметь сбалансированное питание. Традиционная русская кухня сможет поддерживать организм», — сказала Попова.

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Герман Парло
#анна попова
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