Москва, 11 января. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ситуация с гриппом в текущем году складывается лучше, чем годом ранее, передает корреспондент Федерального агентства новостей Герман Парло.

«Если сравнивать с прошлым годом, когда в пики количество заболевших преодолевало 2 миллиона, сейчас интенсивность меньше, меньше тяжесть гриппа», — сказала Попова.

Говоря о важности правильного питания, она подчеркнула, что национальное питание часто подрывает здоровье.

«Главное — иметь сбалансированное питание. Традиционная русская кухня сможет поддерживать организм», — сказала Попова.