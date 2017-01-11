Глава Ростуризма рассказал Путину об увеличении турпотока в РФ

Москва, 11 января. Согласно предварительным данным, туристический поток в РФ вырос на 9%. Об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину заявил во вторник глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

«По предварительным итогам высокого туристического сезона… увеличение турпотока в среднем по стране составило порядка 9%», — отметил руководитель ведомства.

Как ранее сообщала Газета.Ru, около 500 тысяч россиян провели новогодние праздники за границей.

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