Ирак намерен увеличивать экспорт нефти

Багдад, 11 января. Ирак может сорвать своими действиями сделку ОПЕК, несмотря на заключенное в декабре между нефтедобывающими странами соглашение по стабилизации рынка.

Ирак намерен увеличить экспорт нефти в феврале текущего года до нового исторического рекорда в 3,641 миллионов баррелей в день, этого же курса Багдад намерен придерживаться как минимум три ближайших месяца. При этом правительство страны сообщило, что добыча нефти снижена на 150 тысяч баррелей в сутки в соответствии со сделкой ОПЕК. Эксперты оценивают Ирак как самое слабое звено в соглашении стран ОПЕК, так как правительство не в состоянии контролировать объемы добычи нефти, а в праве лишь «давать рекомендации» зарубежным операторам-нефтяникам, работающим на территории страны. Эта ситуация может свести на нет соглашение стран ОПЕК по стабилизации рынка.