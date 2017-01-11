Пожарный в Нижневартовске бросился в горящий дом ради спасения котенка

Нижневартовск, 11 января. В Нижневартовске пожарный спас от гибели котенка, который остался в горящем деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

По словам командира отделения 65-й пожарно-спасательной части Эдуарда Бахтегараева, обследовав загоревшиеся помещения и не обнаружив там людей, спасатели вернулись на свежий воздух. На улице их встретил хозяин квартиры, который не смог вызволить котенка из охваченного огнем строения.

«Развернулись, включились с ребятами в аппараты и назад — в здание. А как иначе? Живой же… Вернулись в первую комнату, опять мяуканье...Тогда мы разобрали перегородку и уже в этом помещении нашли бедолагу», — приводит его слова «URA.RU».

Пожарные вручили питомца с подпаленной шерстью его хозяину, который поблагодарил спасателей и пообещал показать котенка ветеринару.