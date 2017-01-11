Надо приглядеться: изучение партнера влияет на развитие мозга человека

Лондон, 11 января. Мозг человека развивается в тот момент, когда люди присматриваются друг к другу, заявили специалисты Университета Кардиффа.

По мнению ученых, изучение людьми друг друга стало ключевым моментом в эволюции человека. По мнению специалистов, люди объединялись в группы не спонтанно. Наши предки предварительно оценивали друг друга, предполагали перспективы сотрудничества с конкретными людьми. Впрочем, отметили эксперты Университета Кардиффа, этот процесс можно наблюдать и в наше время.

Они пояснили, что для проведения этих оценок необходимо определенное строение мозга, которого удалось добиться в процессе эволюции.

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