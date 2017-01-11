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Плотницкий: Порошенко в отношении Донбасса занял позицию пастушка из старой притчи
Политика

Плотницкий: Порошенко в отношении Донбасса занял позицию пастушка из старой притчи

Сегодня 15:29
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Плотницкий: Порошенко в отношении Донбасса занял позицию пастушка из старой притчи

Луганск, 11 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что переломным моментом в решении конфликта в Донбассе станет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что в ближайшее время Порошенко станет неактуальным. Я думаю, это число много раз называлось различными аналитиками, различными каналами. После 20 января мы посмотрим на все это развитие событий», — пояснил глава ЛНР.

Плотницкий добавил, что президент Украины Петр Порошенко похож на пастушка из старой притчи, который кричал «волки», когда их не было. Пока сотрудники ОБСЕ искали в Донбассе «волков», сам пастух «стриг собственное стадо, посылая его на бойню». Однако точку в этом вопросе поставят США и «нормандская четверка», но уже без участия Петра Порошенко.

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Кирилл Иванов
#игорь плотницкий
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