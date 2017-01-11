Скворцова рассказала, когда ждать пика заболеваемости гриппом в России

Москва, 11 января. Пик заболевания гриппом в России еще не пройден. Об этом заявила журналистам в среду глава Минздрава России Вероника Скворцова.

По ее словам, во второй половине января и в феврале возможно нарастание заболеваний вирусом гриппа.

Как рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, число смертельных случаев от последствий гриппа в РФ в нынешнем эпидсезоне единично.

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Напомним, ранее сообщалось, что со 2 по 8 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась во всех возрастных группах.