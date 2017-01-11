Новак доложил Путину о работе нового газопровода в Крым

Симферополь, 11 января. Крым получил уже 20 млн кубометров газа по новому газопроводу, который был протянут на полуостров. Об этом в среду заявил министр энергетики России Александр Новак, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«В конце прошлого года вами была введена в эксплуатацию газотранспортная система в Крым. 30 декабря мы начали поставки из российской газотранспортной системы для обеспечения пиковых нагрузок. Всего на сегодняшний день поставлено крымчанам уже 20 млн кубометров газа», — отметил он.

Ранее сообщалось о начале первых поставок газа в Крым в рамках пуско-наладочных работ. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал указание начать поставки газа в Крым после того, как было завершено подключение газовой системы полуострова к газопроводам материковой части РФ.