Госдума одобрила в I чтении законопроект о декриминализации «домашних побоев»

Москва, 11 января. Нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. Депутаты приняли во внимание, что законодательные нормы УК РФ в данном отношении можно трактовать неоднозначно.

Как пояснила один из авторов законопроекта Ольга Баталина, у россиян вызвал «объективное недоумение» тот факт, что конфликты, произошедшие по тем или иным причинам внутри одной семьи, рассматриваются как уголовное преступление, в то время как подобные действия, совершенные на улице, рассматриваются правоохранительными органами в качестве административного правонарушения.

Принятый в первом чтении законопроект, согласно его пояснительной записке, предусматривает внесение изменений в статью 116 УК РФ, в которой содержатся законодательные нормы, предполагающие более суровое наказание за драки между близкими людьми.