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Глава Роспотребнадзора рассказала, как не заболеть гриппом этой зимой
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    Глава Роспотребнадзора рассказала, как не заболеть гриппом этой зимой

    15:16  11 Января 2017
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    Глава Роспотребнадзора объяснила, как не заболеть гриппом этой зимой

    Москва, 11 января. Чтобы не заболеть гриппом, нужно обязательно надевать маски в общественных местах, заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, слова которой передает корреспондент Федерального агентства новостей Герман Парло.

    «Нужно предпринимать все меры, чтобы не заболеть. Помнить основные правила. Обязательно нужно носить маску в публичных местах, не ходить по возможности в публичные места», — сказала Попова.

    Также, по ее словам, необходимо «мыть руки, лицо, те вещи, которые часто держите в руках».

    «Сейчас самое время предпринять меры, чтобы не заболеть», — пояснила Попова.

    Автор: Герман Парло
    #анна попова
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