ВКС РФ получат пять истребителей ПАК ФА в 2017 году

Москва, 11 января. Руководство предприятия «Звезда» сообщило, что для самолетов пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), которые поступят на вооружение ВКС РФ, разработаны уникальные катапультные кресла.

Новые катапультные кресла оснащены модернизированными пороховыми зарядами, вывод парашюта контролирует автоматизированная система, также кресло имеет повышенную защиту от электромагнитных воздействий. Пилоты ПАК ФА получат новейшие противоперегрузочные костюмы, которые обжимают не только ноги летчика, но и все туловище, препятствуя оттоку крови от головы. Благодаря этому пилот истребителя пятого поколения сможет выдерживать перегрузки до 9 единиц в течение 40 секунд.