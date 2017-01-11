Сирия сегодня: в Алеппо предотвращен мощный взрыв, САА атаковала ИГ в Дейр эз-Зоре, взятие Ракки

Сирия, 11 января. В Алеппо обезврежен склад с боеприпасами, принадлежащими оппозиции, Франция рассказала о планах по взятию Ракки, в Дамаске достигнуто соглашение с боевиками, спецоперация САА против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Склад с боеприпасами

В восточной части Алеппо российские саперы вскрыли заминированный склад с боеприпасами, принадлежащий так называемой «умеренной оппозиции». Сообщается, что при помощи спецоборудования и поисковых собак саперы обезвредили сеть взрывных устройств и предотвратили взрыв, который мог бы разрушить целый квартал.

Специалисты обнаружили большое количество ракет и минометов, изготовленных кустарным способом. Отступая из Алеппо, радикалы повсюду установили мины и ловушки. Российские специалисты по разминированию продолжают работы в восточных кварталах Алеппо.

Взятие Ракки

Париж сообщил, что скорейшее взятие оплота террористов «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) Ракки силами международной коалиции остается важнейшим приоритетом для Франции. В заявлении Елисейского дворца отмечается, что «Совет безопасности и обороны рассмотрел ситуацию в Сирии и меры подготовки взятия Ракки в кратчайшие сроки».

Соглашение с боевиками

Губернатор Дамаска сообщил о достижении договоренностей с боевиками о начале работы специалистов в районе Вади-Барада. Там они займутся ремонтом системы водоснабжения. Первые шаги должны быть предприняты в ближайшие часы.

Военная обстановка

Спецподразделения правительственных войск при содействии ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре. Сообщается, что радикалы понесли значительные потери в живой силе и технике.

Так, в квартале Ар-Рушдия и населенных пунктах Аль-Мреаийя, Аль-Хсения, Аль-Бхелия, Аль-Джафра, Хувейджет Сакр и Аль-Хусан войска Сирийской арабской армии (САА) Башара Асада разгромили заминированный автомобиль и несколько бункеров боевиков ИГ, сообщает SANA.