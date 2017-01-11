Козловский назвал «Матильду» самым безобидным фильмом о царской семье

Москва, 11 января. Известный российский актер Данила Козловский, снимавшийся в фильме «Матильда», заявил, что это одна из самых безобидных картин о царской семье.

Козловский выступил в защиту фильма «Матильда». Актер заметил, что эта картина никого не оскорбляет, а претензии от людей, которые даже его не видели, не стоит воспринимать всерьез. Он также обратил внимание, что уже посмотрел фильм.

«Этот фильм, наверное, самый безобидный в отношении Николая II и царской семьи из всех картин, которые существовали до этого», — подчеркнул артист.

В декабре представители РПЦ обвинили режиссера фильма Алексея Учителя в клевете, а саму картину, которая еще даже не вышла на экраны, назвали «фантастической ахинеей», передает Ura.Ru.