Путин призвал не тянуть с внедрением новой системы управления многоквартирными домами

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до конца 2017 года внедрить новую систему стандартов по управлению многоквартирными домами.

«Что так долго? Какие этапы там нужно пройти? Надо хотя бы к следующей зиме подойти с этими стандартами», — подчеркнул глава государства после доклада министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александра Меня.

Напомним, ранее стало известно о том, что президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину доложили о взрыве газа в жилом здании в Саратове.

Читайте по теме: Путин поручил оказать Саратову помощь после взрыва газа в жилом доме