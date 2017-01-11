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Кузнецова выясняет судьбу незаконно оказавшихся в Сирии российских детей
Россия

Кузнецова выясняет судьбу незаконно оказавшихся в Сирии российских детей

Сегодня 15:18
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Кузнецова выясняет судьбу незаконно оказавшихся в Сирии российских детей

Москва, 11 января. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию о количестве детей из России, незаконно оказавшихся в Сирии. 

«Сейчас эти данные уточняются… важно очень работать в этом направлении, безусловно, не без учета некоторых особенностей ситуации по попаданию детей в зоны боевых действий. Сегодня тоже обозначался этот вопрос», — сообщила она журналистам.

Кузнецова выразила надежду, что к новому заседанию межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребенка при уполномоченном при президенте РФ, которое запланировано в мае, будет «отработан ряд механизмов».

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Ксения Тасманова
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