«Почта России» помогла стать миллионерами семерым россиянам

Москва, 11 января. Семь россиян, купивших 31 декабря лотерейные билеты в отделениях «Почты России» стали обладателями крупных выигрышей.

Новогодний тираж лотереи, который продавался во всех отделениях почты страны, оказался одним из самых выигрышных. Так, по данным статистики гослотереи, 31 декабря семь россиян выиграли по миллиону рублей. Известно, что обладателями счастливых билетов стали покупатели в Москве, Ленинградской, Иркутской, Самарской, Белгородской областях и Красноярском крае. В пресс-службы «Почты России» также добавили, что девять клиентов выиграли призы на сумму, превышающую 700 тысяч рублей. Суммарный выигрыш россиян в новогодней лотереи превысил 270 млн рублей.