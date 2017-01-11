Ирак: правительственные войска отбросили ИГ вглубь Мосула

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Мосул, 11 января. Захватив восточные районы города, войска иракского правительства сумели продвинуться далее, отбрасывая силы террористов «Исламского государства»* на северо-востоке Мосула. По сведениям Reuters, элитным контртеррористическим группам иракской армии удалось выбить террористов ИГ* из квартала Садик.

По сообщениям из Мосула, правительственные войска за минувшие сутки сумели выбить террористов из последних удерживаемых террористами кварталов Садик и Хадба на левом берегу реки Тигр. На правом берегу Тигра силы ИГ (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда) продолжают контролировать практически весь город, с севера и запада отрезанные силами курдского ополчения.

Кроме того, продолжаются бои на южных окраинах города, где террористы пытаются не допустить, чтобы армия Ирака закрепилась на берегу реки. На прошлой неделе иракские войска впервые достигли берегов Тигра после нескольких лет, когда Мосул и прилегающие территории находились под контролем «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.