Начальник полиции Иркутска стал новым фигурантом дела об отравлении «Боярышником»

Иркутск, 11 января. Начальника отдела полиции УМВД России по Иркутску задержали по делу об отравлении спиртосодержащим средством «Боярышник». Как сообщает пресс-служба СКР, его подозревают в халатности, повлекшей массовое отравление и гибель людей.

Согласно приведенным данным, задержанный надлежащим образом не организовал работу участковых уполномоченных полиции на административных участках Иркутска, из-за чего на одной из торговых точек в период с 28 января по 31 декабря 2016 года реализовывалась данная жидкость, содержащая опасные для жизни вещества, включая метанол.

По данному факту в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВД России по Иркутску возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель министра имущественных отношений правительства Иркутской области Евгения Нефедова была временно отстранена от занимаемой должности.