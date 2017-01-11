Прощальная речь Обамы: ждут ли нас девять дней, которые потрясут мир

Уходящий президент США Барак Обама выступил с почти часовой прощальной речью. В «родном» для него Чикаго, в конгресс-центре «Маккормик-плейс», где «все начиналось» восемь с лишним лет назад. Призвал противостоять террористам и «автократическим режимам», явно подразумевая под таковыми, в первую очередь, Россию и Китай: «Обычные большие страны, которые задираются к соседям, которые поменьше и послабей».

США — не такие. Они — исключительные. Они уже не задираются к соседям, отобрав у Мексики в XIX веке почти половину ее территории и превратив Канаду в свою неофициальную экономическую колонию. Они бомбят Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию, которые находятся очень далеко от Чикаго. Они задираются ко всем, кому не нравится демократия по-американски, бизнес по-американски и прочие «общечеловеческие ценности».

«Лучший из лучших»

Нобелевский лауреат мира, при котором США вели военные действия 21 раз в 9 странах мира, убив больше 300 тысяч человек, при котором федеральный долг увеличился с 10,4 до 19,5 триллионов долларов, то есть каждый день президентства которого обходился его согражданам в 3 с лишним миллиарда «вечнозеленых»… «Я был лучшим… я становился лучше как президент и как личность», — эта оговорка Обамы вовсе не случайна. Лучший лидер лучшей страны мира, лучший из лучших — таким он видел, видит и будет видеть себя…

Теперь в самом начале своего выступления он посетовал, что чувствует себя — «лучшего из лучших», как несправедливо! — уходящей фигурой, человеком, которого никто не слушает и даже не слышит. Это ложь. Его слова, слова все еще действующего президента все еще единственной сверхдержавы современного мира, были интересны всем.

Тем более, что «тихим» и «мирным» переходный период от Обамы к Трампу не назовешь. Более того, существуют — откуда они? — смутные опасения, что 44-й президент Соединенных Штатов может учинить что угодно с целью сорвать инаугурацию своего преемника. Его лихорадочной активности, которая выглядит как «наконечник копья» всех противников прихода в Белый дом Дональда Трампа, можно только удивляться.

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Высылка из США 35 российских дипломатов, публикация совместного доклада американских спецслужб, явно по инициативе и под давлением их формального шефа, введение новых расширенных санкций против России, — все это и многое другое абсолютно нехарактерно для американской политической традиции с «гладким» трансфером президентской власти. До 20 января, дня инаугурации 45-го президента США, остается еще девять дней. И за этот, казалось бы, крохотный промежуток исторического времени очень многое может произойти — настолько наэлектризована атмосфера в Америке и вокруг нее.

За полшага до войны

Взять хотя бы очередной законопроект об ужесточении санкций против России, который вчера был внесен в Конгресс США группой республиканских и демократических сенаторов во главе с известным «сбитым летчиком» Джоном Маккейном. В отличие от санкций, подписанных лично Обамой в виде президентских указов (Трамп их может точно так же самостоятельно отменить), этот законопроект касается не столько конкретных физических лиц из российской «властной вертикали», сколько базовой, в представлении Маккейна и Ко, отрасли нашей экономики — энергетики. Согласно документу, санкции будут налагаться на граждан и компании не только США, но и третьих стран, которые вложат суммарно более 20 млн долл. в российские компании, занимающиеся добычей «черного» и «голубого золота», или более 5 млн долл. за год — в трубопроводы, или 1 млн долл. — в объекты ядерной энергетики.

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Конечно, шансы на то, что подобный текст пройдет обе палаты Конгресса и попадет на стол Обамы для подписи, минимальны. Потому что отсюда — уже полшага до фактического запрета на покупку российских нефти и газа, строительства «Росатомом» АЭС за рубежом и т. д., то есть до открытого объявления финансово-экономической (и не только) войны, в результате которой США получат дополнительные «окна уязвимости» — например, в космической и финансовой сфере. И на основании чего? На основании голословных обвинений в «кибератаках»? Это несерьезно.

К тому же, Россия — далеко не Иран, а ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН с правом вето и, что самое главное, потенциальный лидер мировой энергетики.. Но само появление таких провокационных текстов в качестве официального законопроекта на вашингтонском Капитолии более чем показательно — вот и будущий госсекретарь Рекс Тиллерсон из ExxоnMobil тут же выступил с заявлением о том, что «Россия не учитывает американские интересы»… Так что «Большая игра» ничуть не закончилась, и Обама в ней — еще не полностью «отыгранная» карта, хотя в нынешней «сдаче» — совсем другие козыри.

В 1917 году американский журналист Джон Рид написал знаменитую книгу «Десять дней, которые потрясли мир» — про Великую Октябрьскую революцию в России (издана в 1919 году). Не окажемся ли мы свидетелями «девяти дней, которые потрясут мир» почти сто лет спустя, во второй декаде января 2017 года?