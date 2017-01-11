ОМОН спас мужчину, которого насильно лечили от алкоголизма в Москве

Москва, 11 января. Отряд ОМОН в среду освободил 39-летнего мужчину, которого на протяжении двух недель удерживали в квартире и насильно лечили от алкоголизма в Москве.

Согласно предварительным данным, похитители пригласили мужчину для обсуждения трудоустройства, после чего заперли в квартире, силой «подавив его волю к сопротивлению». При этом самому пленнику похитители так и не объяснили, зачем его держат в неволе. У него были отобраны документы и сотовый телефон.

Однако мужчина все же нашел способ позвать на помощь. Он написал записку и передал ее соседям через окно, после чего жильцы дома вызвали полицию.

«Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве, сотрудников столичной полиции и Росгвардии потерпевший был освобожден, оба мужчины задержаны. Ими оказались 44-летний и 37-летний жители столицы», — рассказала представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Как сообщает РИАМО, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору».