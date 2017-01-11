Уфологи рассказали о происхождении 130-метрового позвоночника на Луне

Москва, 11 января. Уфологи обнаружили на поверхности Луны объект, напоминающий огромный позвоночник неизвестного науке существа. Длина его составляет около 130 метров.

Удивительная находка была сделана благодаря программе Google Moon по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W. Пока уфологи теряются в догадках о том, кому могут принадлежать эти странные «останки».

По словам уфолога Анны Ажажа, найденный на Луне объект, вероятнее всего, сделан из металла или камня, поскольку у спутника Земли нет атмосферы, и органические вещества на нем быстро разлагаются.

«Луна — это спутник Земли, а известно, что Земля — это древняя планета, на которой были высокоразвитые цивилизации, они сами себя уничтожили. И, естественно, они летали на Луну и оставляли там какие-то артефакты, и мы их можем видеть на обратной стороне Луны», — сообщила Ажажа в комментарии ИА «Народные новости».

Напомним, ранее издание «Индикатор» сообщило о новой теории рождения Луны. Так, израильские ученые пришли к выводу, что она появилась в результате серии столкновений Земли с небольшими космическими телами.