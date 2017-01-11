Путин поручил оказать Саратову помощь после взрыва газа в жилом доме

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву оказать помощь Саратову, где в одном из домов прогремел взрыв газа, если она потребуется.

«По последнему событию в Саратове потом доложите мне подробнее. Дмитрий Анатольевич, переговорите с губернатором, если помощь нужна», — сказал глава РФ.

Напомним, взрыв бытового газа произошел сегодня на третьем этаже шестиэтажного дома на Московском шоссе в Саратове. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов и потушили возникшее пламя. В результате ЧП пострадали десять человек, передает НСН.

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