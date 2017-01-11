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ЛНР подверглась обстрелу ВСУ в районе Калиново
Новороссия

ЛНР подверглась обстрелу ВСУ в районе Калиново

Сегодня 15:10
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ЛНР подверглась обстрелу ВСУ в районе Калиново

Луганск, 11 января. Командование Народной Милиции ЛНР сообщает, что украинские силовики подвергли минометному обстрелу поселок Калиново около Луганска.

Обстрел начался утром, отмечают военнослужащие Луганской Народной Республики, и велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Украинская армия сконцентрировала огонь на жилом массиве, где часто бывают люди. Тот факт, что утром люди отправляются по магазинам, а дети идут в школу украинских силовиков не волновал. К счастью при обстреле никто не пострадал, сообщает командование Народной милиции.

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Алексей Громов
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