Пьяный житель Кубани зарезал возлюбленную из-за поздравления с Рождеством

Москва, 11 января. Ревнивый житель Краснодарского края зарезал гражданскую жену из-за смс-сообщений. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

Трагедия произошла 9 января в городе Славянск-на-Кубани. 33-летний местный житель и его 47-летняя сожительница распивали спиртные напитки в своем доме на улице Юных Коммунаров. На мобильный телефон женщины стали приходить смс-сообщения, что вызвало подозрения у ревнивого мужчины. В скором времени мужчина устроил скандал, в ходе которого схватил нож и нанес удар в грудь возлюбленной.

После этого мужчина лег спать, а проснувшись утром скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружила ее мать. Убийца был задержан правоохранителями по горячим следам.