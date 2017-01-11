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Врачи скрывают тайну происхождения младенца с двумя головами в Мексике
Весь мир

Врачи скрывают тайну происхождения младенца с двумя головами в Мексике

Сегодня 15:07
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Врачи скрывают тайну происхождения младенца с двумя головами в Мексике

Мехико, 11 января. В Мексике родился мальчик с двумя головами, однако через несколько часов младенец скончался, сообщили врачи.

Директор клиники № 35 в Мексиканском институте социального обеспечения штата Чиуауа Иисус Уррутиа подтвердил смерть младенца с двумя головами. Известно, что сиамские близнецы поделили органы от шеи до ног.

Мальчик скончался через несколько часов после рождения. Врачи отказались давать более подробную информацию об этой истории. Известно только, что мать находится в «добром здравии». Медиками принято решение сохранить в тайне всю информацию о его семье.

Ранее американские ученые нашли уникальный способ продлевать жизнь с помощью биомаркеров крови, передает Национальная служба новостей.

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Катерина Тимошенская
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