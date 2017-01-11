Врачи скрывают тайну происхождения младенца с двумя головами в Мексике

Мехико, 11 января. В Мексике родился мальчик с двумя головами, однако через несколько часов младенец скончался, сообщили врачи.

Директор клиники № 35 в Мексиканском институте социального обеспечения штата Чиуауа Иисус Уррутиа подтвердил смерть младенца с двумя головами. Известно, что сиамские близнецы поделили органы от шеи до ног.

Мальчик скончался через несколько часов после рождения. Врачи отказались давать более подробную информацию об этой истории. Известно только, что мать находится в «добром здравии». Медиками принято решение сохранить в тайне всю информацию о его семье.

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