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В ОНФ попросили Зюганова не пугать россиян выселением из квартир за долги
Общество

В ОНФ попросили Зюганова не пугать россиян выселением из квартир за долги

Сегодня 15:21
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В ОНФ попросили Зюганова не пугать россиян выселением из квартир за долги

Москва, 11 января. Представитель Общероссийского народного фронта Светлана Никитина разъяснила, что злостных неплательщиков будут отправлять не на улицу, а в общежития.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал ОНФ обратить внимание на предложения кабмина, он назвал циничной идею Минюста лишать неплательщиков единственного жилья. Он заявил, что так увеличится число нищих и бездомных.

Участник рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Светлана Никитина прояснила, как указанные коррективы скажутся на жизни граждан, сообщает ИА «Политика Сегодня». Она заметила, что этот вопрос не будет решаться чудовищными мерами. Нужно построить дома муниципального и соцфонда, куда будут переселять людей.

«Существует категория людей — злостных неплательщиков, которые просто игнорируют оплату коммунальных услуг, причем эти граждане не относятся к малоимущей категории населения… Таких людей очень много», — заметила Светлана Никитина.

Если у человека не одна квартира, а по счетам он не платит, то квартиры у него будут изыматься в счет долга.

«Не надо запугивать людей. Ни одно государство не пойдет на то, чтобы выбрасывать людей на улицу, а потом ловить бомжей… Часто езжу по подобным жалобам и ни разу не видела, чтобы были предпосылки о выселении», — подчеркнула член ОНФ.

комментарии
Таисия Григорьева
#геннадий зюганов
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