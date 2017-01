Из России с любовью: о чем говорится и не говорится в докладе CNN о Трампе

Не так давно сотрудники разведки США проинформировали избранного президента и других высших должностных лиц о заявлениях российских агентов о наличии у них «компрометирующей информацией личного и финансового характера» в отношении Дональда Трампа. Федеральное агентство новостей предлагает вниманию читателей перевод статьи What CNN's Report on Trump and Russia Does and Doesn't Say (О чем говорится и не говорится в докладе CNN о Трампе и России), опубликованной порталом The Atlantic.

Несмотря на все усилия Дональда Трампа, вопрос о том, почему Россия вмешалась в президентские выборы, продолжает преследовать его. Последний поворот событий случился благодаря скандальному отчету, опубликованному вечером 10 января телеканалом CNN с указанием четырех авторов, в том числе легенды Уотергейта Карла Бернстайна. История очень тревожна, потому что она затрагивает предположения о том, что российское правительство, возможно, владеет компрометирующей информацией об избранном президенте. Но все намного сложнее и требует тщательного разбора.

Необходимо отметить, что на прошлой неделе лучшие сотрудники разведки проинформировали Трампа о том, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы навредить Хиллари Клинтон. Разведчики презентовали избранному президенту засекреченную докладную записку на две страницы, которая включала в себя информацию в том, что российские агенты якобы заявили о наличии у них «компрометирующей информации личного и финансового характера» о нем. Не ясно, однако, считают ли чиновники американской разведки это утверждение правдой или нет.

«Эти высокопоставленные сотрудники разведки также составили краткий обзор, чтобы продемонстрировать, что Россия собрала информацию, потенциально вредоносную для обеих политических партий, но обнародовала только сведения, порочащие Хиллари Клинтон и демократов. Двухстраничный обзор также содержит заявления о том, что, по данным двух представителей спецслужб, в ходе предвыборной кампании происходил непрерывный обмен информацией между представителями Трампа и посредниками российской власти», — пишет CNN.

Но это не значит, что утверждение о перехвате российскими агентами информации, обязательно правдиво. Оно появилось, очевидно, из предвзятых источников. Так, одним из основных источников явился набор записок, подготовленных бывшим британским разведчиком, который во время работы в качестве исследователя оппозиции собирал информацию как для республиканцев — противников Трампа, так и для демократов.

Некоторые из заявлений бывшего оперативника были впервые опубликованы журналистом Дэвидом Корном из Mother Jones в последние 10 дней кампании. CNN также утверждает, что именно их имел в виду Гарри Рид, тогда еще лидер меньшинства в Сенате, когда он послал директору ФБР Джеймсу Коми письмо о том, что «стало ясно, что вы обладаете потенциально опасной информацией о тесных связях и сотрудничестве между Дональдом Трампом, его советниками, и российским правительством — явно враждебным к США».

В CNN утверждают, что не сообщали подробности из докладных записок, поскольку они еще не были подтверждены. Канал также добавляет, что информация циркулировала в течение нескольких месяцев, и разведывательное сообщество уже «проверило бывшего британского разведчика и его обширные связи по всей Европе и признало его и его источники достаточно авторитетными», чтобы использовать информацию на брифингах. Тем не менее, представители разведки нашли информацию достаточно деликатной, чтобы предоставить ее исключительно Трампу, президенту Обаме, и нескольким высокопоставленным членам Палаты представителей и сенатского комитета по разведке, передает CNN. Опять же, нет никаких указаний на то, считает ли разведывательное сообщество отчеты британского оперативника достоверными. Даже если источники оперативника являются подлинными, например, они могут распространять дезинформацию, что, по данным публичной версии доклада о предполагаемом российском взломе, якобы является любимой тактикой Кремля.

Вскоре после публикации доклада на CNN Buzzfeed опубликовал то, что, по его собственному утверждению, является полным 35-страничным докладом, на основе которого и были сделаны предоставленные Трампу и другим докладные записки. Buzzfeed заявил, что не проверял отчет и что в нем содержатся некоторые явные ошибки.

Трамп все время отвергал идею о том, что русские совершили взлом для оказания помощи его избирательной кампании. Его оппоненты, как левые, так и правые, в течение нескольких месяцев с надеждой говорили о каком-то Святом Граале информации, которая могла бы роковым образом скомпрометировать Трампа, но до сих пор никакой информации не появилось. Были и более конкретные отчеты, связывающие помощников Трампа с Россией. Картер Пейдж, некогда советник по внешней политике, имеет прочные в бизнес-интересы в стране, в то время как Пол Манафорт, какое-то время управлявший предвыборной кампанией Трампа, раньше работал на клиента Кремля, бывшего президента Украины, и вел бизнес с человеком из ближнего окружения Владимира Путина.

Во вторник в ходе слушаний на Капитолийском холме, сенаторы спросили Коми, расследует ли ФБР связи между Россией и Трампом. Коми отказался отвечать, объяснив это тем, что он «никогда не стал бы комментировать расследование, независимо от того, проводится оно или нет». Этот ответ вызывал некоторые озлобленные комментарии сенаторов, которые отметили очень публичные заявления Коми о расследовании писем Клинтон.

Таким образом доклад предоставил еще больше вопросов для запланированной на утро среды пресс-конференции Трампа — первой за почти 170 дней.