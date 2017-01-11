Жириновский предложил выслать из Москвы стритрейсеров во главе с Багдасарян

Москва, 11 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести поправки в УК РФ и наказывать стритрейсеров ссылкой на срок до пяти лет.

Лидер одной из думских партий Владимир Жириновский прокомментировал решение суда по делу стритрейсерши Мары Багдасарян, отметив, что для нарушителей необходимо ужесточить закон. «Мы внесем поправку в Уголовный кодекс. Надо вводить новый вид наказания — ссылку, как было при царе, — заметил парламентарий. — Из Москвы выслать лет на пять, для них это самое страшное наказание, там мама и папа уже не помогут».

По словам Жириновского, такое наказание можно также ввести для хулиганов на дорогах и иных преступников, нарушающих безопасность движения. Как сообщало ранее агентство Ura.ru, Маре Багдасарян предстоит отработать 595 часов общественных работ за нарушение ПДД и неуплату штрафов.