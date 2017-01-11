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Путину доложили о взрыве газа в жилом доме Саратова
Россия

Путину доложили о взрыве газа в жилом доме Саратова

Сегодня 14:50
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Путину доложили о взрыве газа в жилом доме Саратова

Саратов, 11 января. Глава МЧС РФ Владимир Пучков доложил российскому президенту Владимиру Путину о взрыве газа в многоэтажном доме на Московском шоссе в Саратове. По словам министра, все пострадавшие в результате происшествия в настоящее время находятся в медучреждении.

Пучков рассказал президенту, что пожарные своевременно прибыли на место взрыва, благодаря чему удалось спасти десятки жильцов. По его сведениям, в результате ЧП пострадали десять человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

«Всем пострадавшим оказывается помощь», — подчеркнул Пучков в ходе встречи Путина с членами правительства. 

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа в этом доме привел к обрушению перекрытия между вторым и четвертым этажами, после чего начался пожар, охвативший сразу несколько квартир. 

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Ксения Тасманова
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