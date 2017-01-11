Бойцы ВСУ в Донбассе дают взятки командирам, чтобы получить отпуск

Луганск, 11 января. Военнослужащие украинской армии вынуждены давать взятки своим командирам, чтобы получить законный отпуск или увольнительные. Об этом в среду заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Командование бригады не предоставляет личному составу положенные отпуска и увольнения, а для того чтобы пойти в законный отпуск военнослужащий должен заплатить командиру батальона две тысячи гривен, а за увольнение – 500 гривен», — отметил он.

Марочко также подчеркнул, что украинские силовики продают топливо, чтобы затем на вырученные деньги купить продовольствие и теплую одежду, сообщает Луганский информационный центр.