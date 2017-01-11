Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков.

Сирия 11 января. Сирийская армия в ходе кровопролитных боёв смогла остановить наступление террористов ИГ* в Алеппо, в провинции Дамаск был ликвидирован один из лидеров боевиков, в Хомсе продолжаются бои в районе аэробазы Ат-Тайфур. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).
Силы Сирийской арабской армии продолжают наступление на позиции боевиков в районе населенных пунктов Айн-Фиджа и Басима в долине Вади Барада к северо-западу от Дамаска. Правительственные войска обстреливают позиции вооруженных формирований и ведут тяжелые бои, пытаясь сломить сопротивление боевиков в регионе. В то же время местные источники сообщают, что ВВС Сирии наносят массированные удары по позициям боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в долине.
Кроме того, правительственные войска ликвидировали в районе населенного пункта Аль-Хусейния одного из лидеров группировки «Джебхат Тахрир аш-Шам» («Армия освобождения Леванта») полевого командира Абу ан-Нимра ат-Талфити, что можно считать очередным крупным успехом сирийского командования в борьбе с боевиками.
После нескольких часов кровопролитных боев военнослужащие сирийской армии сумели остановить широкомасштабное наступление боевиков ИГ южнее авиабазы Кувейрис в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщает иранское новостное агентство «Фарс».
Силы сирийской армии смогли нанести значительные потери боевикам: десятки террористов были ликвидированы.
Правительственные войска также уничтожили 8 автомобилей террористов в районе Дейр-Хафир.
Информированные источники сообщают, что залогом успеха сирийской армии стала проведенная на высоком уровне разведподготовка: на протяжении последних недель командование отслеживало перемещение боевиков в регионе и оказалось готовым к наступлению террористов.
Предполагается, что в скором времени правительственные войска начнут операцию по освобождению от террористов в районе Дейр-Хафир и города Эль-Баб в северо-восточной части провинции.
Параллельно с этим военный источник сообщил агентству, что сирийские саперы в ходе работы в восточных кварталах Алеппо обнаружили склад оружия и боеприпасов боевиков группировки «Джейш аль-Фатх».
Находка была сделана в районе Бустан Аль-Каср, оружие хранилось в домах, жильцы которых были насильно выселены боевиками.
Сообщается, что склад также использовался как завод по производству самодельного оружия и боеприпасов.
Также военнослужащие сирийской армии обнаружили в центре Алеппо произведенные в Саудовской Аравии вещества (в том числе серу и хлор), которые боевики использовали при изготовлении снарядов, которыми позднее обстреливали жилые районы города. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.
Артиллерия сирийской армии при поддержке ВВС нанесла массированные удары по укрепленным позициям и линиям снабжения боевиков ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора.
Террористы несут тяжелые потери. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.
Военный источник подтвердил, что был уничтожен заминированный автомобиль и несколько бункеров террористов.
Также военнослужащие уничтожили начиненный взрывчаткой дрон, который боевики направили в сторону позиций правительственных войск.
Несмотря на этот успех, ИГ все еще продолжает удерживать в кольце оцепления несколько жилых районов Дейр эз-Зора, и местные жители регулярно оказываются под огнем террористов.
В восточной части провинции Хомс террористы ИГ не оставляют попытки взять под контроль военную авиабазу Ат-Тайфур( Т-4).
В районе авиабазы продолжаются прерывающиеся столкновения между сирийской армией и боевиками, однако правительственные войска продолжают удерживать этот стратегически важный объект.
ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Даиль на севере провинции.
10 бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) были ранены западнее населенного пункта Тель Ас-Самн на севере провинции Ракка в результате ракетного обстрела со стороны ИГ. В регионе не прекращаются затяжные бои между курдскими отрядами и террористами.
Артиллерия правительственных войск обстреливает позиции боевиков на западе провинции Хама в районе населенных пунктов Аль-Сирмания и Аль-Каркур.
Правительственные силы и их союзники начали новое наступление на позиции ИГ в провинции Анбар.
В ходе операции был освобожден от террористов район Кабиса к западу от Рамади. Об этом сообщил информационному агентству IraqiNews командующий суннитского племенного ополчения Хамад Аль-Карбули.
В то же время иракское командование объявило о том, что в ходе тяжелых боёв был отбит у террористов квартал 7 апреля на севере Мосула.
Командующий операцией по освобождению второго по величине города Ирака подтвердил, что правительственные войска водрузили над зданиями в квартале национальные флаги.
Сообщается, что в ходе боёв за контроль над кварталом террористы ИГ понесли тяжелые потери.