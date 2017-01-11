Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков.

Сирия 11 января. Сирийская армия в ходе кровопролитных боёв смогла остановить наступление террористов ИГ* в Алеппо, в провинции Дамаск был ликвидирован один из лидеров боевиков, в Хомсе продолжаются бои в районе аэробазы Ат-Тайфур. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Силы Сирийской арабской армии продолжают наступление на позиции боевиков в районе населенных пунктов Айн-Фиджа и Басима в долине Вади Барада к северо-западу от Дамаска. Правительственные войска обстреливают позиции вооруженных формирований и ведут тяжелые бои, пытаясь сломить сопротивление боевиков в регионе. В то же время местные источники сообщают, что ВВС Сирии наносят массированные удары по позициям боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** в долине.

Кроме того, правительственные войска ликвидировали в районе населенного пункта Аль-Хусейния одного из лидеров группировки «Джебхат Тахрир аш-Шам» («Армия освобождения Леванта») полевого командира Абу ан-Нимра ат-Талфити, что можно считать очередным крупным успехом сирийского командования в борьбе с боевиками.

Провинция Алеппо

После нескольких часов кровопролитных боев военнослужащие сирийской армии сумели остановить широкомасштабное наступление боевиков ИГ южнее авиабазы Кувейрис в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщает иранское новостное агентство «Фарс».

Силы сирийской армии смогли нанести значительные потери боевикам: десятки террористов были ликвидированы.

Правительственные войска также уничтожили 8 автомобилей террористов в районе Дейр-Хафир.

Информированные источники сообщают, что залогом успеха сирийской армии стала проведенная на высоком уровне разведподготовка: на протяжении последних недель командование отслеживало перемещение боевиков в регионе и оказалось готовым к наступлению террористов.

Предполагается, что в скором времени правительственные войска начнут операцию по освобождению от террористов в районе Дейр-Хафир и города Эль-Баб в северо-восточной части провинции.

Параллельно с этим военный источник сообщил агентству, что сирийские саперы в ходе работы в восточных кварталах Алеппо обнаружили склад оружия и боеприпасов боевиков группировки «Джейш аль-Фатх».

Находка была сделана в районе Бустан Аль-Каср, оружие хранилось в домах, жильцы которых были насильно выселены боевиками.

Сообщается, что склад также использовался как завод по производству самодельного оружия и боеприпасов.

Также военнослужащие сирийской армии обнаружили в центре Алеппо произведенные в Саудовской Аравии вещества (в том числе серу и хлор), которые боевики использовали при изготовлении снарядов, которыми позднее обстреливали жилые районы города. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Провинция Дейр эз-Зор

Артиллерия сирийской армии при поддержке ВВС нанесла массированные удары по укрепленным позициям и линиям снабжения боевиков ИГ в окрестностях Дейр эз-Зора.

Террористы несут тяжелые потери. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Военный источник подтвердил, что был уничтожен заминированный автомобиль и несколько бункеров террористов.

Также военнослужащие уничтожили начиненный взрывчаткой дрон, который боевики направили в сторону позиций правительственных войск.

Несмотря на этот успех, ИГ все еще продолжает удерживать в кольце оцепления несколько жилых районов Дейр эз-Зора, и местные жители регулярно оказываются под огнем террористов.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс террористы ИГ не оставляют попытки взять под контроль военную авиабазу Ат-Тайфур( Т-4).

В районе авиабазы продолжаются прерывающиеся столкновения между сирийской армией и боевиками, однако правительственные войска продолжают удерживать этот стратегически важный объект.

Провинция Даръа

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Даиль на севере провинции.

Провинция Ракка

10 бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) были ранены западнее населенного пункта Тель Ас-Самн на севере провинции Ракка в результате ракетного обстрела со стороны ИГ. В регионе не прекращаются затяжные бои между курдскими отрядами и террористами.

Провинция Хама

Артиллерия правительственных войск обстреливает позиции боевиков на западе провинции Хама в районе населенных пунктов Аль-Сирмания и Аль-Каркур.

Ирак

Правительственные силы и их союзники начали новое наступление на позиции ИГ в провинции Анбар.

В ходе операции был освобожден от террористов район Кабиса к западу от Рамади. Об этом сообщил информационному агентству IraqiNews командующий суннитского племенного ополчения Хамад Аль-Карбули.

В то же время иракское командование объявило о том, что в ходе тяжелых боёв был отбит у террористов квартал 7 апреля на севере Мосула.

Командующий операцией по освобождению второго по величине города Ирака подтвердил, что правительственные войска водрузили над зданиями в квартале национальные флаги.

Сообщается, что в ходе боёв за контроль над кварталом террористы ИГ понесли тяжелые потери.