Инспектор таможни насмерть сбил судебного пристава в Ленинградской области

Ленинградская область, 11 января. Автомобиль инспектора Кингисеппской таможни насмерть сбил женщину, которая оказалась судебным приставом-исполнителем. Об этом рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел на 148-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе. Как передает издание «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», 36-летний водитель Renault Kangoo превысил скорость и не заметил на пешеходном переходе 32-летнюю сотрудницу районного отдела УФССП.

Напомним, ранее стало известно о гибели пяти человек в ДТП, которое произошло в Макаровском районе Сахалинской области.

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