Конец мифу о диких азиатах: когда Россия вернется в состав ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, на каких условиях Россия может вернуться к работе в ПАСЕ. Получится ли у Москвы продавить эти условия на завтрашней встрече с главой организации Педро Аграмунтом и зачем вообще нам нужна эта площадка? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Если говорить о нашей позиции коротко, то Россия не против диалога с ПАСЕ, но не видит смысла участвовать в работе организации, пока отдельную страну могут лишить права голоса. Так произошло и с нами: в 2014 и 2015 годах ПАСЕ лишила Россию права голоса на сессии и права участия в работе уставных органов, обосновав это своей позицией по украинскому конфликту. В ответ Москва не стала направлять документы, необходимые для подтверждения полномочий делегации.

Уже завтра Володин встретится с главой ПАСЕ Аграмунтом. Возможно, какая-то ясность по взаимоотношениям наступит уже в ходе этого диалога.

«ПАСЕ как парламентская площадка Совета Европы — все-таки важное место для обсуждения общеевропейских проблем. Россия считает себя частью европейского сообщества и хотела бы присутствовать там. Это старейшая организация, ее структурные подразделения ведут большую работу по защите прав человека, по развитию демократических начал управления обществом. Россия здесь тоже вносила большой вклад. Другое дело, что из-за ситуации в Грузии и на Украине на нас были осуществлены атаки в ПАСЕ, и в итоге нас лишили права голоса», — комментирует политолог Юрий Почта.

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По его словам, разлад России и ПАСЕ временный, и в итоге в структуру организации мы вернемся. Может быть, не сразу, но точно на озвученных нами условиях. О них и рассказал сегодня Володин.

«Надо внести в правила деятельности ПАСЕ пункт о том, что нельзя лишать голоса и фактически изгонять национальную делегацию. Это противоречит принципам самой организации. Конечно, там есть наши противники, но присутствуют и представители ряда политических движений и парламента Европы, которые понимают нашу позицию, поддерживают и разделяют. Мы там не в одиночестве. Может, даже в этом году удастся вернуться. Многое будет зависеть от переговоров завтра, от того, как повлияет на ситуацию избрание Трампа, предстоящие выборы президентов в Германии, Франции, Нидерландах. Ситуация подвижна», — продолжает эксперт ФАН.

Другое дело, что в отсутствии площадки ПАСЕ российской делегации практически негде выговориться. Разве что на полях ассамблеи ООН.

«Другие европейские площадки для нас тоже. к сожалению, ограничены. Скажем, с ЕС отношения заморожены, прежнее соглашение о сотрудничестве устарело, новое не обсуждается. С НАТО, включающей в себя достаточное количество европейских государств, тоже прерваны отношения. Хотя и в ЕС, и в НАТО раздаются голоса о восстановлении связей с Россией. Так что это год больших усилий по возвращению определенных позиций на переговорных площадках. Без России не решить проблемы на Ближнем Востоке, с той же Сирией или Ираном, в Каспийском регионе, с Китаем. Это относится к европейскому региону тоже. При всех различиях политической культуры и политических институтов Россия остается частью Европы. Попытка пойти по линии украинской верхушки, которая утверждала, что россияне — это дикие азиаты, не имеющие ничего общего с западной цивилизацией, провалилась, это тупик. Миграционный кризис, угроза терроризма, экономическая проблематика — все это можно решить только с Россией. Запад в кризисе и ищет с нами пути сотрудничества, понимая, что у России есть свои интересы», — добавляет Почта.