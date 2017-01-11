Володин рассказал, когда участие России в ПАСЕ обретет смысл

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Москва, 11 января. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия готова к диалогу с ПАСЕ, однако членство в организации без права голоса не имеет смысла.

«Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет», — сказал он.

Володин напомнил, что 12 января состоится его встрече с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом. В ходе встречи будет обсуждаться восстановление права голоса России в ПАСЕ. Председатель Госдумы подчеркнул, что не испытывает иллюзий относительно предстоящей встречи, а также предостерег журналистов и коллег от завышенных ожиданий.