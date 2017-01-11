FAN-TV Лента новостей
«Мелочь» Улюкаева оценили в миллионы рублей
Общество

«Мелочь» Улюкаева оценили в миллионы рублей

Сегодня 14:43
65

«Мелочь» Улюкаева оценили в миллионы рублей

Москва, 11 января. Арестованные монеты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева оценивают в тысячи и даже миллионы рублей, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства в разной валюте и золотые монеты, каждая из которых оценивается от 13 тысяч до более 6 миллионов рублей», — констатировали в пресс-службе суда.

Кроме того, на счетах Улюкаева в банках России арестованы еще один миллион долларов и 280 миллионов рублей. Общая сумма арестованных денежных средств составляет около 500 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что домашний арест Улюкаеву продлен до 15 апреля, передает Национальная служба новостей.

комментарии
Катерина Тимошенская
#алексей улюкаев
Новости партнеров
Эксклюзив

Беспокойный Север: откажется ли Трамп от вражды с КНДР

Сегодня 14:42
38

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

Сегодня 14:36
85

Сирия сегодня: химическое оружие в старом Алеппо, прогноз погоды от ИГ

Сегодня 13:39
156

ВКС РФ оборвали смех Клинтон: план США по использованию ИГ против Асада заглох

Сегодня 13:34
369

Самолет с детскими проблемами: зачем США направляют в Японию истребители F-35

Сегодня 13:30
164
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путину доложили о взрыве газа в жилом доме Саратова

14:50

Глава ДНР Захарченко распорядился восстановить разрушенное ВСУ село Кожевня

14:50

«Мелочь» Улюкаева оценили в миллионы рублей

14:43

Беспокойный Север: откажется ли Трамп от вражды с КНДР

14:42

Алеппо: саперы ВС РФ обнаружили склад боевых ракет «умеренной оппозиции»

14:42

Пьяная петербурженка спасла от смерти истекавшего кровью мигранта

14:40

Украинские «патриоты» предлагали отдать Донбасс и Крым еще до революции

14:37

Тапки Пугачевой ответили критикам новогодних передач

14:37

Проститутки и «золотой дождь»: ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа

14:36

Бойцы ВСУ в Донбассе дают взятки командирам, чтобы получить отпуск

14:35

МОК объяснил процедуру допуска россиян на Олимпиаду-2018

14:24

Боец ВСУ погиб в Донбассе, двое получили ранения

14:23
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путину доложили о взрыве газа в жилом доме Саратова
Читать
Закрыть