«Мелочь» Улюкаева оценили в миллионы рублей

Москва, 11 января. Арестованные монеты бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева оценивают в тысячи и даже миллионы рублей, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на изъятые в ходе обысков денежные средства в разной валюте и золотые монеты, каждая из которых оценивается от 13 тысяч до более 6 миллионов рублей», — констатировали в пресс-службе суда.

Кроме того, на счетах Улюкаева в банках России арестованы еще один миллион долларов и 280 миллионов рублей. Общая сумма арестованных денежных средств составляет около 500 миллионов рублей, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что домашний арест Улюкаеву продлен до 15 апреля, передает Национальная служба новостей.