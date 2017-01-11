Глава ДНР Захарченко распорядился восстановить разрушенное ВСУ село Кожевня

Донецк, 11 января. Глава Донецкой Народной Республики дал распоряжение восстановить село Кожевня, которое было разрушено обстрелами ВСУ в 2014 году.

По словам Захарченко, Кожевня является для ДНР знаковым селом, во время боев оно было практически полностью уничтожено и станет первым населенным пунктом, восстановленным после такой разрухи. После него, подчеркнул глава республики, ДНР начнет восстанавливать все населенные пункты, поврежденные украинскими обстрелами. В Кожевне построят 20 домов, каждый из которых обойдется почти в 4 миллиона рублей, а также проведут коммуникации и построят дороги. При возведении домов будут учитываться пожелания семей.