Пьяная петербурженка спасла от смерти истекавшего кровью мигранта

Санкт-Петербург, 11 января. Мигрант из Средней Азии в ночь на 11 января чудом спасся от смерти в Петербурге. Он лежал весь израненный на улице, когда ему на выручку пришла сердобольная незнакомка.

Проходя глубокой ночью мимо дома №28 по Краснопутиловской улице, женщина заметила истекавшего кровью мужчину. Она решила узнать, что произошло, но пострадавший лишь попросил вызвать скорую помощь. Раненого мигранта госпитализировали, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Оказалось, что он еще и сильно пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с ЧП, которое произошло с мигрантом. Допросить его, однако, пока не удалось. У него диагностированы ножевые ранения брюшной полости и спины.