Путин призвал Генпрокуратуру к самому активному участию в борьбе с коррупцией

Москва, 11 января. Глава Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в вопросах совершенствования антикоррупционного законодательства РФ он рассчитывает на активную экспертную работу Генеральной прокуратуры.

Так, во время встречи с членам правительства российский лидер назвал противодействие коррупции одним из крайне значимых направлений работы Генпрокуратуры.

«Рассчитываю на самое активное экспертное участие Генпрокуратуры в совершенствовании антикоррупционного законодательства», — подчеркнул Путин.

Ранее президент призвал прокуратуру защитить от необоснованных проверок добросовестный бизнес. По его словам, прокуратура также должна незамедлительно реагировать на факты нарушения прав заключенных.