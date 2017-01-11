Боец ВСУ погиб в Донбассе, двое получили ранения

Киев, 11 января. Министерство обороны Украины обнародовало последние данные по боевым потерям в Донбассе. По словам спикера Миноброны по вопросам АТО Александра Мотузяника, за последние сутки в ходе боевых действий в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, пишут украинские СМИ.

Отметим, что, несмотря на формально действующие соглашения о прекращении огня и отводе вооружения, украинская армия продолжает стягивать в Донбасс военную технику и обстреливать неподконтрольные территории. Только за последние сутки украинские силовики более 900 раз нарушили режим тишины в ДНР.